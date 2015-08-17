Физикам из Омска удалось создать "лестницу дьявола"

Физикам из Омска удалось заставить одиночные звенья полимерных молекул без лишней помощи соединяться в двумерные нанообъекты, что позволило собирать структуры любой формы и размеров. Исследователи полагают, что используя "лестницу дьявола" и "нанокирпичи", содержащиеся в ней, смогут найти технологии самосборки наночастиц произвольной формы.

Как рассказали специалисты, им удалось разработать специальный инструмент, который помогает следить за процессами самосборки на ПК. Постоянно изменяя давление, специалистам удается получать разные фазы вещества. Ученые отмечают, что им удалось разработать треугольные кирпичи, которые в будущем позволят сделать что угодно и в разном количестве.

В качестве основы для структур, которые собираются сами по себе, физики использовали феномен, который называется "лестница дьявола". По сути, "лестница дьявола" представляет из себя структуру, которая имеет бесконечное количество "ступенек", но обладает конечной длиной.

Исследователям удалось выяснить, что такую "лестницу" можно создать при помощи одиночных звеньев полимерных молекул, которые объединены в пары и прикреплены к шестиугольной решетке, по строению напоминающей лист графена.

Молекулы полимера способны прикрепиться к этой решетке как в вертикальном положении, так и в горизонтальном, потому их различные комбинации могут образовать треугольники разных форм и размеров. Так как треугольники могут обладать разными размерами, существует огромное количество способов "закрыть" ими поверхность листа, именно это и образовывает "лестницу дьявола".