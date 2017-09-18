В США научили робота жарить котлеты для бургеров

В одном из американских ресторанов быстрого питания робот по имени Флиппи начал жарить бургеры для посетителей. Отмечается, что робот способен обжаривать до 12 котлет одновременно.

Как стало известно, на одной из кухонь ресторана быстрого питания установили робота Флиппи, который, возможно, в скором времени заменит практически всех сотрудников, трудящихся на кухне. Отмечается, что робот прекрасно справляется с обязанностями повара, он может самостоятельно разложить котлеты на печи, переворачивать их и складывать в тарелку, чтобы после они попали в бургеры.

Помимо этого, после каждой партии из 12 котлет Флиппи самостоятельно убирает свое рабочее место, очищая плиту от жира и масла. Это еще не все, чему американцы научили Флиппи. Он также умеет перемалывать фарш и дозировать соусы к бургерам.

Стоит отметить, что стоимость такого робота составляет около 60 тысяч долларов. В сети ресторанов быстрого питания надеются, что при помощи Флиппи удастся существенно увеличить свой доход, сэкономив на зарплате работникам, которым приходится платить по 10 долларов за час работы. Отмечается, что Флиппи сможет окупиться уже за год, кроме того, руководство намерено установить таких роботов еще в 50 ресторанах по всем США.