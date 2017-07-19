Ученые нашли планетную систему с тремя суперземлями

Ученые из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра в США сообщили, что международной команде астрономов удалось открыть планетную систему с тремя экзопланетами. Данные планеты совершают транзит перед звездой GJ9827.

Команда ученых, которую возглавляет Джозеф Родригес, смогла обнаружить три планеты небольшого размера. Масса каждой планеты превышает массу Земли, но не превышает массу Нептуна. Вес планет дал ученым возможность отнести их к классу суперземель.

Установлено, что все три планеты совершают транзит перед звездой GJ9827. Данная звезда находится от Земли за 100 световых лет. Она является одним из немногих объектов, открытых учеными, который имеет вокруг себя транзит нескольких экзопланет.

Ученые пока не установили, из чего состоят открытые планеты. Пока что существует версия о том, что суперземли имеют нечто промежуточное между газообразным и каменистым составом.

На планетах, считают ученые, царит весьма высокая температура. Известно, что радиус каждой планеты превышает радиус Земли. Так, радиусы суперземель – это 1,3 1,6 и 2,1 радиуса Земли. Ученые намерены продолжать изучение планет и выявить, какие еще тайны может скрывать в себе космос.