Ученые разгадали загадку строения спутника Сатурна Япета

Ученым удалось найти объяснение странному строению одного из спутников Сатурна - Япета. Они объяснили, почему на Япете образовался огромный горный хребет.

В ходе длительного наблюдения за спутником Сатурна, который носит название Япет, исследователи обнаружили на нем 20-километровые отложения и большой кратер. Долгое время никто не мог понять, каким именно образом образовался данный горный хребет, однако все же специалистам удалось разгадать эту тайну.

Так, ранее ученые считали, что горный хребет мог возникнуть в результате геологической активности Япета,однако подтвердить это не удалось. Тогда специалисты выяснили, что данные отложения на самом деле являются материалом из колец Сатурна.

Как известно, кольца Сатурна представляют из себя обломки льда, которые иногда могут оседать на поверхностях находящихся рядом космических тел. Своей гравитацией Япет постепенно притягивал части ледяных глыб в свою сторону, в результате чего образовался такой горный хребет. Также исследователям удалось выяснить, что глыбы льда не врезаются в поверхность Япета, а просто постепенно оседают.