Ученые из разных стран объединились в исследовании двух гигантских вирусов Tupanvirus, длина которых может достигать 2,3 микрометров. Они были найдены недавно в Бразилии, и, возможно, их признают по классификации живыми существами.

Накануне в Бразилии были найдены два неизвестных до сих пор вируса, которые отличились гигантскими размерами. Многие специалисты выразили желание исследовать их. В ходе проведения изучения они пришли к выводу, что вирусы Tupanvirus, возможно, придется классифицировать как живых существ. Ученые привели несколько доказательств в пользу этого, однако подчеркнули, что есть факторы, которые могут сыграть против этого.

Tupanvirus были найдены в водной среде. Их размеры намного превышают размер других известных вирусов. Так, гигантский вирус больше известного ВИЧ примерно в 23 раза. Два новообнаруженных вируса имеют сложный генетический состав, однако некоторые ученые считают, что они просто забирают гены своих хозяев, значит, не слишком отличаются от обычных сородичей и не могут быть признаны живыми существами.