Ученые показали, какие процессы протекают внутри батарейки

Ученые-физики в ходе своих экспериментов смогли понять и показать, какие процессы протекают внутри батарейки. Эти знания они планируют использовать для создания аккумулятора, обладающего максимальным КПД.

Международная группа ученых исследовала область физики, связанную с батарейками. Специалисты пытались понять, какие процессы происходят внутри батарейки, чтобы создать аккумулятор нового поколения, функционирующий без прежних дефектов и, напротив, имеющий большую силу, чем прежний. В ходе эксперимент они детально смогли понять и продемонстрировать данны реакции.

Они проводили исследования, прибегнув к рентгеновской томографии, и следили за наночастицами веществ. Чтобы наблюдать самые детальные процессы, они просвечивали их очень тонкими пучками излучения и смотрели, как он поглощается. Ученые сдвигали луч и смогли создать 3D-модель данной реакции.