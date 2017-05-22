Ученые: сознание человека "живет" после смерти еще пять минут

Немецкие ученые установили процесс полной остановки функционирования человеческого организма после момента смерти. Сознание умершего еще пять минут "живет" за счет действующих нейронов.

Представители Медицинского университета в Германии установили, что сознание человека функционирует непродолжительное время после момента смерти. В среднем, этот процесс может длиться до пяти минут.

Специалисты-неврологи поставили эксперимент с участием девяти участников, которые перенесли определенные повреждения мозга. Ученые присоединили к их голове электроды для измерения сигнала, и таким образом получили информацию о функционировании нейронов. Удалось установить, что после момента смерти, когда полностью прекращаются процессы сердцебиения и дыхания, нейроны еще продолжают жить в мозге, и это могло длиться до пяти минут.

Подобное явление, уверяют медики, связано с тем, что после смерти в мозге еще остается кислород, потому клетки продолжают функционировать.

Ученые утверждают, что именно экспанция в полной мере отвечает за момент полноценной смерти, и после нее спасти человека невозможно.