Ученые: в скором будущем Солнце выжжет на Земле всю воду

Физики предположили, что через несколько миллиардов лет на Земле не останется ни капли воды, все моря и океаны выкипят. Это случится из-за того, что Солнце по мере своего превращения в красного гиганта «выжжет» всю воду планеты.

Как известно, жидкость является жизненно-необходимым ресурсом, от которого зависит жизнь всего живого на Земле. Пока человечество превозносит меха, золото и дорогие атрибуты, уже через несколько миллиардов лет люди могут погибнуть лишь от того, что просто лишатся воды.

По мнению ученых, Землю ожидает весьма печальный сценарий. Так или иначе, планете предначертана гибель. Единственное, что гибель эта может настигнуть землян в нескольких вариантах. Один из них, выдвинутый учеными совсем недавно, гласит о смерти планеты, с чьей поверхности испарится вся вода.

Из-за Солнца, которое скоро начнет трансформироваться их желтого карлика в красного гиганта, Земля лишиться всей воды, так как она попросту испарится от сильного тепла. В итоге, гибель человечества будет неминуемой. Пессимисты же уверенны, что до этого не дойдет, так как Земля погибнет от взрыва, который случится на Солнце. Тогда облако плазмы от взрыва настигнет планету и перерождение Солнца станет гибелью Земли.