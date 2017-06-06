Российские ученые научились остановить смерть на клеточном уровне

Российские ученые нашли способ останавливать смерть на клеточном уровне. Подобное открытие сможет оказать решительную помощь в медицине при борьбе с онкологическими заболеваниями.

Ученые из МГУ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН смогли найти способ, при котором раковые клетки будут уничтожать себя самостоятельно. Специалисты использовали знания о том, что каждая клетка способна к самоуничтожению при определенных условиях. Этот процесс называется апоптоз.

При этом, известно, что раковые клетки теряют подобную способность, потому на запущенных стадиях онкологии возникают метастазы. Российские биологи установили, что белок кавеолин-1 принимает непосредственное участие в уничтожении клеток, а следовательно, его можно использовать при борьбе с раком.

Специалисты утверждают, что этот "белок смерти" можно внедрять в злокачественные клетки и тем самым уничтожать их без вреда для здоровья пациента.