Ученые обнаружили останки детеныша древнейшей птицы на Земле

Американские ученые из Национального исторического музея в Лос-Анджелесе смогли обнаружить останки детеныша древнейшей птицы на Земле. Подобная находка позволит пролить свет на весь процесс эволюции пернатых.

Год назад в районе местечка Лас-Хояс в Испании палеонтологи нашли окаменевшие останки птенца, родители которого жили на Земле 127 миллионов лет назад. Как утверждает представитель научной группы Луис Чиаппе, подобная находка является очень важной для определения всего процесса эволюции птиц.

Чиаппе отмечает, что находка имеет огромную научную ценность, поскольку демонстрирует, что, в частности, данный вид пернатых имел совершенно незащищенное потомство. По окаменевшим останкам птенца можно в точности определить, что рост его составлял не более пяти сантиметров, а вес - около 85 грамм.

Судя по строению черепа, сразу после рождения детеныш этой древнейшей птицы был не зрячим и не умел летать, что дает некоторое право утверждать о схожести с некоторыми современными видами.

Ученые подчеркивают, что только дальнейшее изучение данного вида птиц даст более точную характеристику эволюции всего класса.