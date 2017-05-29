Диетологи объявили влияние соли на кровяное давление неотвратимым‍

Диетологи из Великобритании опровергли мнение о том, что здоровое питание может предотвратить развитие повышенного кровяного давления от чрезмерного употребления соли, которое ранее бытовало в науке, и объявили этот процесс неотвратимым.

Диетологи из Великобритании решили снова проверить теорию о том, что чрезмерное употребление соли в пищу можно компенсировать здоровой пищей. Ранее такое мнение бытовало среди некоторых специалистов, однако последнее исследование его опровергло. Так, английские ученые провели эксперимент, в котором участвовали порядка четырех тысяч человек. Главным образом по результатам их анализов они определяли, какое соотношение в их организмах относительно соли, клетчатки и жиров. После этого они делали выводы, как питается человек, и влияет ли это на развитие у него повышенного кровяного давления.

Согласно их отчету, который они предоставили зарубежному изданию Hypertension, у людей, злоупотребляющих продуктами, в которых содержится натрий, хотя они и пытались компенсировать баланс соли в организме овощами и фруктами, все равно были проблемы с кровяным давлением.