Британские исследователи обвинили NASA в том, что они скрывают от людей факт существования гуманоидов на Марсе. Об этом передают журналисты издания VladТime.

Команда ученых из частного университета в Букингеме во главе с профессором Барри Ди Грегорио выступили с новым докладом, в котором заявили, что представители NASA на протяжении долгого времени скрывают от человечества тайну инопланетной жизни. По словам ученых, на Марсе проживают редкие формы пришельцев, которые устойчивы к высокой температуре. Останки одного из таких пришельцев обнаружили астронавты NASA.

Сотрудники космического агентства ответили на обвинения в свой адрес и заявили, что астронавты и телескопы находили только кристаллы, однако никак не тела пришельцев. Барри Ди Грегорио заявил, что в 2030 году человечество узнает правду, когда начнется первая колонизация на Марс.