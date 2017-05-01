Сервис Google Earth помог уфологам найти в Антарктиде корабль пришельцев

Приложение Google Earth в очередной раз помог уфологам найти корабль пришельцев. В этот раз «рухнувший» НЛО был замечен недалеко от Антарктиды, на острове Южная Георгия.

Как сообщается, бдительные уфологи снова нашли корабль пришельцев. По мнению экспертов по инопланетным существам, внеземные цивилизации активно посещают Землю и стараются спрятать свои корабли в отдаленных от человека местах.

Однако, часто попытки остаться незамеченными оказываются неудачными. Пристальный взор уфологов активно сканирует данные, получаемые со спутников приложения Google Earth.

В этот раз, внимание экспертов привлек странный объект, расположенный на острове Южная Георгия, недалеко от Антарктиды. Видео с «разоблачением» уфологи опубликовали на своем YouTube-канале, где они часто «рассекречивают» планы пришельцев.

На снимке видно, что посреди заснеженной поверхности находится продолговатый объект. За ним тянется след, что навело уфологов на ряд размышлений.

По мнению уфологов, на снимке – корабль пришельцев, который потерпел крушение и, когда приземлялся, вынужденно проскользил по снегу. В комментариях под видео предполагают, что объект – спрятавшийся Годзилла или пропавший рейс одной из авиалиний. Скептики же заявили, что на снимке изображен ледник.