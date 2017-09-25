В США с 1960 года хранятся фрагменты НЛО

Экс-министр Великобритании Пол Хеллиер заявил о том, что в американском штате Нью-Мехико находятся фрагменты корабля пришельцев. Он отметил, что НЛО упало на Землю в 1960 году, когда военные силы хотели выйти на связь с инопланетянами.

Как рассказал Хеллиер, данная информация стала ему известна исходя из показаний экс-сотрудника ВВС Чарльза Джеймса Холла. Холл заявил о том, что в 1960 году американским ученые удалось выйти на связь и обменяться информацией с "высокими белыми". Так он назвал расу светловолосых пришельцев. Хеллиер поделился мнением, что США удалось разработать сразу несколько типов вооружения, которые способы отключить и свергнуть НЛО.

Стоит отметить, что уфологи встали на сторону Хеллиера, отметив, что в 1960 году действительно удалось зафиксировать контакт человечества и пришельцев. По некоторым данным, это произошло тогда, когда НЛО потерпело крушение в Нью-Мехико. Уфологи предполагают, что тогда ученым удалось получить не только фрагмент инопланетного корабля, но и некоторые образцы тканей гуманоидов, которые они до сих пор изучают.