Ученые нашли бактерии, способные защитить человека от рака кожи

Ученые из США выяснили, что существуют бактерии, способные защитить человека от рака кожи и остановит его развитие. Опыт на мышах показал, что бактерия Staphylococcus epidermidis снижает риск ракового заболевания и уменьшает опухоли.

Исследователи из Калифорнийского университета нашли способ, который поможет науке разработать новое лекарство от рака кожи. Пока что эксперимент был проведен на мышах, но положительные результаты исследований дали ученым понять, что метод эффективный.

Существует безвредный вид стафилококковых бактерий, такие бактерии называются Staphylococcus epidermidis. Данный штамм может присутствовать на коже человека и не несет вреда здоровью.

В опыте были задействованы мыши, на их кожу «заселили» штамм. Оказалось, что подопытные животные, «зараженные» бактерией Staphylococcus epidermidis, были менее подвержены риску заболеть раком кожи. Более того, бактерия смогла уменьшить размер уже имеющихся опухолей и приостановить их размер. Ученые установили, что молекула данной бактерии способна подавить в раковых клетках синтез ДНК и помешать их размножению.