Ученые: Размер мозга напрямую связан с мышечной массой

Американские ученые в ходе проведенного анализа сделали вывод, что размер мозга может быть напрямую связан с мышечной массой. Отмечается, что чем больше мышечная масса, тем меньше мозг.

Ученые из США практически смогли подтвердить знаменитую поговорку "Сила есть - ума не надо". В ходе проведенного анализа они установили, что мозг приматов может напрямую зависеть от развития мускулатуры животного. По словам исследователей, чем больше у примата мышечная масса, тем меньше размер головного мозга данной особи.

Для того, чтобы придти к такому заключению, специалистам потребовалось провести анализ исследований, которые проводились в отношении макак-крабоедов и филиппинских долгопятов, которые довольно давно вымерли.

Стоит отметить, что пока не все ученые безоговорочно придерживаются мнения американских специалистов. Чтобы доказать правдивость своего исследования, специалисты планируют провести эксперименты на высокоразвитых приматах, включая и человека.