Ученые нашли новый способ вылечить рак с помощью вирусов‍

Ученые из США нашли новый способ вылечить рак. Для этого они используют вирус Qβ, который побуждает иммунитет человека бороться с болезнью и уничтожить кишечную палочку Escherichia coli, передает агентство MedicalXpress.

Ученые из США, которые трудятся при университете Мичигана, нашли новый способ вылечить рак с помощью вирусов. Так, они собираются использовать бактериофаг Qβ. Он способен ликвидировать действие палочки Escherichia coli и уничтожить ее окончательно. Специалистам нужно лишь провести не очень объемную манипуляцию по присоединению инфекционных частиц к опухоли.

Согласно информации, которую предоставляют ученые, пока что данные - лишь теория. В скором будущем ее начнут проверять на собаках, у которых диагностированы типы раковых опухолей, подобные которым встречаются у человека. Также специалисты выражают уверенность, что новый способ поможет не только уничтожать очаги, но и поможет свести на ноль образование вторичных.