Ученые объяснили необходимость влюбленным держаться за руки

Ученые выяснили, почему влюбленным парам необходимо держаться за руки. Процесс описан в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сотрудники Колорадского университета в Боулдере в сотрудничестве с Хайфским университетом пришли к выводу, что держащиеся за руки молодые люди в состоянии любви легче переносят боль и даже синхронизируют свою мозговую активность. Изначально идея исследования пришла в голову ученому Павлу Голдстайну в тот момент, когда он помогал своей супруге справиться с родами. По его словам, он снизил болевые ощущения роженицы, взяв её за руку.

Позднее Павел Голдстайн вместе с коллегами решил изучить явление в лабораторных условиях. Для эксперимента они отобрали 22 гетеросексуальные пары возрастом 23-32 года. Затем исследователи провели ряд тестов, фиксируя работу мозга в различных ситуациях. В одном случае партнеры держались за руки, в другом - сидели рядом, и, наконец - ожидали в разных помещениях. При похожих условиях руку женщины подвергали неприятному температурному воздействию.

Согласно полученным данным, синхронизация волн мозга достигала максимальных показателей при касании. При этом также на 34% уменьшалась боль. Исследователи отмечают, что во время разлуки боль синхронизацию разрывает. Пока они не знают механизм явления. Существует версия, что прикосновение любимого активирует у человека чувство вознаграждения, которое подавляет болезненные импульсы.