Уфолог снял на видео плазменного шара с существами внутри

2 марта уфолог заметил в космосе таинственные объекты, напоминающие плазменные шары с существами внутри. Исследователь снял НЛО на видео и разметил его на своем канале под ником sky-watcher David S.

Астроном подписал свой ролик, как "НЛО феномен червоточины". В описании он указал, что заметил явление около 21:30 при помощи телескоп Celestron 130, а затем снял камерой Canon PowerShot. Оно действительно выглядит как пространственный портал и завораживает разноцветными переливами.

Пользователи YouTube отметили, что летающие объекты в ночном небе похожи на шары из плазмы. Некоторые даже разглядели внутри частицы, которые могут быть живыми организмами. Однако даже скептики не смогли объяснить "червоточину" приземленными причинами.