Спутник нашел марсианский пейзаж в пустыне Калахари

Ученым удалось получить уникальное изображение земного пейзажа. Снимок, предоставленный спутником Sentinel-2 удивительно похож на марсианский пейзаж.

Предоставленная спутником фотография при первом взгляде невольно наталкивает на мысли о «красной» планете. Многие из экспертов хотели бы оказаться на Марсе и начать его колонизировать. Можно было предположить, что Sentinel-2 покинул предписанную ему траекторию и отправился исследовать мечту ученых, но программных сбоев в аппарате не происходило.

Снимок представляет собой пустыню Калахари. Похожей на Марс её делает множество окаменелых песчаных дюн и красный песок. Пейзаж очень подойдет для съемок очередного блокбастера Голливуда. Множество кратеров удовлетворят желания любого режиссера и придадут соответствующую атмосферу.

Пустыня Калахари на данный момент расположена на территории трех государств: ЮАР, Ботсваны и Намибии. Она продолжает увеличивать площадь и успела затронуть еще несколько стран. Так же пустыня уже была объектом для фильмов, в основном документальных, но как место для фантастики не использовалась.