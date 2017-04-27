Стивен Хокинг рассказал о состоянии до Большого взрыва

Знаменитый физик из Великобритании Стивен Хокинг поведал телезрителям о состоянии мироздания до Большого взрыва. Своё мнение он выразил во время телепередачи StarTalk.

По убеждению ученого, до возникновения вспышки, создавшей Вселенную, не существовало ничего. В пользу этого утверждения он использовал теорию относительности, составленную Альбертом Эйнштейном. Предполагается, что время и пространство соединяются в континуум, способный изменять свою форму при воздействии массы и энергии.

Стивен Хокинг отметил, что относится к последователям евклидова подхода в сфере квантовой гравитации. Это подразумевает, что существует мнимое время, которое выступает четвертым пространственным измерением. По этому подходу развитие Вселенной происходило сразу в четырех направлениях и напоминало искривленную сферу планеты.

Используя эту концепцию, Стивен Хокинг вместе с коллегой из США Джеймсом Хартлом разработал допущение об отсутствии вселенской границы. В конечном итоге британский теоретик сравнил Большой взрыв с Южным полюсом Земли. По его словам, как не существует места южнее Южного полюса, так и не было событий раньше Большого взрыва.