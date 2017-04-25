Российские ученые научились быстро создавать острова изо льда

В России исследователи научились быстро создавать изо льда острова больших размеров. Инновационную технологию разработали сотрудники Дальневосточного федерального университета.

Рукотворные ледяные айсберги необходимы ученым, чтобы размещать буровые установки для разведки источников ископаемых в Арктике. В настоящее время популярностью пользуется метод распыления воды, однако российские эксперты придумали более оперативный способ.

Егор Помников, заведующий лабораторией ледовых исследований, рассказал суть инновационной технологии. Она заключается в выпиливании крупных блоков льда и наложении их на предыдущие. Спустя сутки конструкция скрепляется морозом и превращается в цельную. Для прочности, между слоями помещают армирующее вещество. Затем остров просто выпиливают по краям и погружают в воду.

Сейчас за один день специалисты возводят острова высотой по 65, а то и 150 сантиметров. Испытания проводят в бухте Новик, расположенной рядом с островом Русских. Исследователи ДВФУ стремятся получить остров габаритами 300х100. Они отмечают, что для их методики не нужно прибегать к особым техническим средствам. Достаточно ручных рабочих инструментов и пять человек, чтобы за сутки получить 40 квадратных метров льда.