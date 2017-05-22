Физики сфотографировали созданную ими квантовую "шаровую молнию"

Физики создали квантовый магнитный вихрь, сильно напоминающий природную шаровую молнию по своей форме и свойствам. Они сфотографировали явление и сопроводили снимком статью для журнала Science Advances.

В естественных условиях могут возникать наэлектризованные сферические объекты из горячей плазмы, который получили название "шаровые молнии". Они изредка появляются в процессе гроз и сохраняют форму намного дольше, чем обычные атмосферные разряды. Пока остаётся загадкой, каким образом такие сгустки появляются и что влияет на их движение.

Группа ученых из США и Финляндии во время эксперимента спровоцировали появление синтетического электромагнитного узла, схожего с шаровой молнией. Для этого понадобилось лишь скомбинировать два электрических потока противоположной направленности. По словам сотрудника финского университета Аалто Микко Мёттёнена, простота создания свидетельствует о том, что подобные шаровые молнии могут появляться в процессе природных грозовых разрядов.