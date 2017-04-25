Ученые открыли в Антарктиде скрытую колонию из 1,5 миллионов пингвинов

Ученые во время изучения снимков из космоса заметили в Антарктиде скрытую колонию из 1,5 миллионов пингвинов. Статья об этом открытии опубликована в журнале Scientific Reports.

Наблюдения биологов за численностью пингвинов Адели показали, что данный вид вымирает на протяжении нескольких десятков лет. Ученые были шокированы обнаружению колонии пингвинов на Антарктическом полуострове. Они вправе назвать ее суперколонией, так как она насчитывает более 1,5 миллиона особей. Пингвинам удавалось скрываться от ученых такое долгое время по одной причине – они проживают на отдаленном полуострове, который отрезан от основной части континента толстыми льдами и опасными водами.

В данной находке ученым помогли снимки NASA, на которых было большое темное пятно в отдаленной части Антарктиды. Предположив, что это может оказаться колонией пингвинов. Биологи исследовали данный участок и подтвердили, что снимки из космоса оказались верными. Обнаружение такого большого количества пингвинов Адели произведет переоценку их количества и, возможно, вид перестанет быть вымирающим.