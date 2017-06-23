Ученые обеспокоены снижением сексуальной активности молодежи в США

В США ученые обеспокоены снижением сексуальных связей среди молодых людей. Такие данные обнародовал Брэдфорд Уилкокс.

Доклад был опубликован в журнале Politico, в нем говорилось, что частота половых актов среди взрослых представителей Америки снизилась на 14%, по сравнению с данными 90-х годов прошлого столетия. Число людей, в возрасте от 18 до 30 лет, сообщили о том, что в прошлом году не имели секса, выросло с 12 до 18 процентов.

По словам Марка Регинера, большинство американцев переходят к сексу после двух-трех недель с момента начала отношений. И это небольшой промежуток даже для очень нетерпеливых людей. Он полагает, что основная проблема кроется в другом, возможно в том, что молодежь не знает как друг с другом разговаривать.

Более трети людей в возрасте до 30 считают сексуальными домогательствами комментарии о привлекательности девушки. Такие ситуации, как прикосновение к незнакомой девушке в наушниках для разговора считается табу.

Большинство считает разговор с девушкой в общественном месте плохой идеей. Так же таким вещам способствуют и приложения для знакомств, позволяющие понять, что девушка настроена на диалог. В реальной жизни молодым людям приходится преодолеть не только страх быть осмеянным при попытке познакомиться, но и того, что их могут обвинить в сексуальных домогательствах.