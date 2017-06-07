Раскрыта тайна НЛО в Воронеже

В Воронеже в 1989 году курсанты авиационного училища наблюдали в небе неопознанный объект, на борту которого находились трехглазые существа. Ученые долгие годы принимали попытки понять, что же на самом деле предстало перед взором очевидцев.

Около 5 часов вечера в небе Воронежа появился светло-серое НЛО, от которого исходило розовое свечение. По истечении 6 минут предполагаемый космический корабль стал уменьшаться, пока окончательно не пропал с небосвода, оставив после себя только дымный след. Удивительно, что тремя неделями ранее воронежские школьники увидели трехглазое существо, которое выходило из большого темно-красного шара. Ученые так и не смогли узнать, есть ли связь между этими происшествиями.

К изучению НЛО в небе Воронежа приступили в 1990 году, когда российские ученые отправили снимок своему британскому коллеге. Филлип Мантл затем послал фотографию американским уфологам. К сожалению, узнать, что же на снимке так и не представилось возможным. В наше время Филипп отправил изображение Джейсону Глейвсу, который прибег к современным методам для изучения снимка. Ему удалось узнать, что фотографию не редактировали, а по форме и размеру НЛО предположил, что данный аппарат не мог быть создан на Земле.