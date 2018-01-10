Инопланетный путешественник во времени из 6491 года предрёк конец света

В Сети набирает популярность ролик с инопланетным путешественником во времени из далёкого 6491 года. Пришелец утверждает, что в ближайшее время на Земле случится страшная катастрофа и погибнут миллионы людей.

На YouTube несколько лет назад уже разоблачали видео, где мужчина, представлявшийся пришельцем, делал прогнозы относительно будущего Земли. Многие пользователи тогда по неясным причинам поверили ему, хотя скептики приводили неопровержимые доказательства поддельности ролика. Теперь на просторах сети появилось новое «инопланетное» интервью. «Пришелец» выглядит как человек, хотя его лицо замазано. На нём надета чёрная толстовка с капюшоном, а внимательные зрители отметили британский акцент. Он представился Джейми Оливером, рассказал, что является представителем внеземного разума и пояснил, что занимается археологическими исследования.

По его словам, на Землю «археолог» прибыл из 6491 года, но не может улететь, так как операционная система его корабля сломалась из-за каких-то земных процессов. Он ожидает, когда прибудет группа инопланетян, чтобы спасти его. Джейми Оливер рассказал, что в ближайшие 200 лет на месте США останется только выжженная пустыня, а миллионы людей погибнут. Виной этому станет масштабное извержение вулкана. Критически настроенные пользователи не верят ни одному слову мужчины и иронизируют над тем, что он даже не может рассказать, откуда именно прилетел и как работает его корабль.