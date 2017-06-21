Ученые: урчание кошек помогает исцелять раны человека

Ученые из США выяснили: урчание кошек способствует исцелению ран человека. Соответствующую статью написали сотрудники Университета Миннесоты.

Исследования доказали, что особый частотный диапазон урчания домашних котов существенно ускоряет процесс регенерации. Большинство представителей этого рода издают утробные звуки на низких частотах 25-150 герц. Они заставляют нейроны человеческого организма работать более синхронно, что снижает стресс.

Кроме того, кошачье урчание помогает больным срастить сломанные кости. Низкочастотные звуковые сигналы катализируют выработку кальция и ускоряют его распространение по человеческому телу. Установлено также, что владельцы кошек на 40% реже болеют сердечно-сосудистыми отклонениями.