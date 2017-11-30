Ученые раскрыли механизм работы "ферментов бессмертия"

Американские ученые раскрыли механизм работы теломераз, которых именуют "ферментами бессмертия". Об этом идет речь в статье Science Daily.

Теломеразы - это особые ферменты в человеческих клетках, которые стабилизируют повторы ДНК на концах хромосом и оберегают их от вредоносных генетических перегруппировок. В то же время теломераза обладает "тормозной системой", который ограничивает её активность для более точного синтеза повторов ДНК.

Сотрудники Аризонского университета под руководством профессора Джулиана Чена отмечают, что теломеразы могут продлить срок жизни клеткам нашего организма и существенно оттянуть старение. Для этого необходимо успешно снизить "торможение" и обеспечить восстановление теломер сформировавшихся стволовых клеток.

По мнению исследователей, такие меры помогут человечеству побороть адгезивную дискератозу, апластическую анемию и идиопатический фиброз легких. Названные заболевания связывают с мутациями, которые провоцируют преждевременной старение и разрушение органов за счет недостатка клеток. Джулиан Чен видит способ справиться с этой болезнью и продлить молодость методом улучшения активности теломеразы.