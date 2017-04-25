Учёные научили роботов читать мысли людей и угадывать их движения

Группа учёных из Европы работает – и уже провела несколько удачных исследований, - чтобы обучить роботов будущего читать мысли людей.





Механизм обучения искусственного интеллекта построен на работе рекуррентных нейронных сетей, благодаря которым возможно обрабатывать несколько временных событий или подследственных изменений в пространстве. Специалисты сконцентрированы на том, чтобы научить механизм анализировать взгляд и позу человека, предугадывая его действие или даже намерения.



Проанализировав информацию, робот должен сиюминутно реализовать это действие самостоятельно. Учёные надеются провести ещё несколько успешных тестирований и после внедрять данную роботизированную систему на производствах, где нужно быстрое взаимодействие и взаимопонимание между человеком и машиной.