Учёные рассказали, сколько жизней ежегодно уносит грязный воздух

Британские учёные выяснили, что большинство пожилых людей старше 60 лет живут в районах с сильным загрязнением воздуха. Эти люди находятся в опасности, но местные власти отрицают угрозу.

Исследователи посчитали, что более 7 миллионов человек старше 60 лет, живущих на туманном Альбионе, вынуждены мириться с очень плохим качеством воздуха. Ежедневно люди вдыхают опасный коктейль из дыма и дизеля, рискуя получить сердечный приступ, рак, болезни легких и стресс. Исследователь Дам Салли Дэвис отметил, что загрязнение окружающей среды является одной из основных угроз здоровью современного общества. Пожилым людям вдвойне трудно справляться с такими условиями.

Учёные утверждают, что загрязнённый воздух уносит 40 тысяч жизней ежегодно. Наиболее опасными районами для жизни в Британии исследователи назвали Йоркшир и Хамбер. Там 79% людей в возрасте 60 лет и старше проживают в местах нарушения стандартов качества воздуха. Впрочем, местные власти не согласны с мнением учёных. Они утверждают, что качество воздуха находится под строгим контролем, а высокая концентрация дизеля зафиксирована только в районе дорог и трасс.