В Швеции специалисты назвали новую классификацию сахарного диабета

Ученые из Лундского университета в Швеции назвали новую классификацию сахарного диабета у взрослых. Отныне его могут делить не на две группы, а на пять.

Если ранее сахарный диабет делился на две подгруппы, первого и второго типов, то шведские специалисты предложили классифицировать это заболевание на целых пять подгрупп.

Из них специалисты Лундского университета выделяют тяжелый аутоиммунный диабет, тяжелый инсулиндефицитный диабет, тяжелый инсулинрезистентный диабет, диабет легкой формы, связанный с ожирением, возрастной диабет легкой формы.

Подобное решение ученые приняли по результатам эксперимента, в котором принимало участие около 9 тысяч пациентов, страдающих этим недугом. Аргументируя свои заключение, шведские специалисты пришли к общему мнению, что именно уточненная классификация поможет более качественно подойти к непосредственному лечению определенного типа сахарного диабета.