Ученые: чувство дежавю не связано с предсказанием будущего

Ученые смогли установить, что чувство дежавю никак не связано с реальным восприятием будущего. Воспоминание собственного опыта в данном случае намного эффективнее.

Для определения реальной взаимосвязи между дежавю и ощущением будущего психологи из США воспользовались методом компьютерного моделирования. Таким образом, им удалось заключить, что эмпирический опыт, то есть посредством воспоминаний, человек значительно качественнее сможет предугадать последующие события, нежели положившись на ощущение дежавю.

Подобных выводов ученые достигли экспериментальным путем. Добровольцами стали 74 студента, которым показывали сцены, снятые от первого лица, где герой должен преодолеть путь с препятствиями. Далее участникам эксперимента продемонстрировали подобное видео, однако сами препятствия имели иной характер, однако находились на том же месте. Герою же предстоял выбор: свернуть вправо или влево.

В итоге, психологи установили, что восприятие будущего определенно не связано с дежавю.