Сексу - быть: учёные раскрыли главную причину некачественной интимной жизни

Главная причина плохого секса была, наконец, раскрыта учеными из США. Реальной проблемой стал тот факт, что люди отказываются обсуждать интимную близость со своим избранником.

Заблуждение о том, что тема секса является постыдной давно укрепилась в создании людей. Тех же, кто не стесняется говорить об Этом называют "неприличными" или "пошлыми". Однако, американские ученые пришли к выводу, что именно осознание "постыдности" и "порочности" интимной связи, а также неумение обсуждать свои предпочтения в сексе делают его не наслаждением, а настоящей каторгой. К подобному выводу специалисты дошли, проведя опрос среди влюбленных пар.

Оказалось, что те пары, которые обсуждают между собой их секс и понимают друг друга в этом плане, имеют значительно более качественную интимную жизнь. В противовес, 58% считают подобное неприемлемым и просто "терпят" своего партнера.

Кроме того, ученые подчеркивают, что одним из секретов гармоничных отношений является регулярный секс, то есть не меньше одного раза в неделю. Конечно, он не должен становиться таким себе фетишем, однако можно с уверенностью утвердить, что сексу - быть.