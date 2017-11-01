Конспирологи предрекли скорый Апокалипсис и три дня скорби перед ним

Конспирологи заявили, что человечество в скором времени настигнет Апокалипсис, которому будут предшествовать три дня скорби, погружающих Землю во тьму. Смерть Земле и всему живому, уверенны приверженцы конспирологических теорий, принесет загадочная планета Нибиру.

По мнению конспирологов, на Земле уже видны признаки скорого конца света. Не так давно жители штата Колорадо уже увидели закат Солнца, которое сопроводил темный объект. Именно этот объект и является планетой Нибиру, главной причиной Апокалипсиса.

Как утверждают конспирологи, перед концом света на Земле пройдет три дня скорби, когда вся планета не будет освещена Солнцем, а с неба будут падать огненные шары. Такое описание схоже с трактовкой судного дня по Библии. Время для судного дня, уверяют конспирологи, уже настало.

В скором времени Земля может погрузиться во тьму и Апокалипсис настигнет человечество. «Палачом» для землян станет таинственная планета Нибиру, ее конспирологи опасаются уже давно.

Однако, скептики в данное предположение верить отказываются, считая все теории конспирологов безосновательными. Ученые коснулись темы конца света и заявили, что Апокалипсис как теория имеет право на существование. Но, уверили специалисты, судный день и его наступление – маловероятно.