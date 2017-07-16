Ученые: Красное вино и шоколад способны уничтожить вирусы

Американские ученые нашли еще одно доказательство пользы красного вина и шоколада. Так, содержащееся в них соединение ресвератрол, способно уничтожать вирусы.

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США в очередной раз дали человечеству повод для радости. Они выяснили, что красное вино и шоколад не настолько опасны, как заявлялось ранее, а могут даже принести существенную пользу в случае столкновения с некоторыми вирусами. Так, специалисты отметили, что в винограде и какао содержится такое фенольное соединение, как ресвератрол, который способен победить вирусы.

В ходе своего эксперимента специалисты заразили культуры человеческих клеток вирусом коровьей оспы, а затем добавили в них ресвератрол. Удалось установить, что высокий уровень содержания ресвератрола в клетках способен уничтожить вирус коровьей оспы на начальной стадии. То же самое ресвератрол делает и с вирусом обезьяньей оспы, который опасен не только для приматов, но и для человека.