Учёные рассказали об общей проблеме древних и современных людей

Учёные рассказали, что предки человека тоже имели проблемы с зубами. Ранее считалось, что виновник всех стоматологических заболеваний — сахар, который массово распространился только в ХХ веке.

Зубная эрозия является одной из самых распространенных стоматологических проблем в современном мире. Газированные напитки, фруктовые соки, вино, и другие кислые продукты и напитки наносят зубной эмали очень много вреда. До этого открытия учёных было распространено мнение, что массовое употребление этих продуктов в ХХ веке и привело к небывалому распространению эрозии зубной эмали. Однако учёные выяснили, что это неправда. От зубной эрозии страдали даже австралопитеки. Правда причина заболевания зубов у них была иной.

Изучение останков зубов австралопитеков показало, что эрозия зубной эмали была очень распространена. Несмотря на кардинальное отличие питания древнего человека от современного, предки людей также употребляли много кислых продуктов (например, ягод или картофеля). Некоторая пища к тому же была очень грубой и стирала эмаль с зубов древнего человека, провоцируя эрозию. Учёные напоминают современным людям о необходимости сокращать количество кислых продуктов в рационе и аккуратно чистить зубы, чтобы не нанести эмали зубов механические повреждения.