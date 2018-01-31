Ученые раскрыли секрет нейронной "оси старения"

Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости и установили некую "ось старения". Оказалось, что на увядание организма также влияет состояние кишечника.

На протяжении всей истории человечества наука стремится выяснить источник вечной молодости, однако ее секрет все еще остается за семью печатями. Впрочем, специалистам из Мичиганского университета удалось установить факт, который если и не подарит вечную жизнь, но определенно сможет ее продлить.

Ученые доказали, что старость можно отложить, как минимум, на несколько лет, если следить за состоянием своего кишечника. Посредством изучения определенного вида червей, удалось установить, что некоторые нейроны непосредственно влияют на скорость переваривания пищи.

Подобная "ось старения" функционирует за счет резких изменений температурного режима. Так, в случае похолодания нейроны активируются и заставляют вырабатываться в кишечнике такому ферменту как серотонину.

Именно он активируют "ось старения", запуская необходимые каждому организму белки, а он в свою очередь способен продлить жизнь.