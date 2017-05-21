В небе над Милуоки телезрители Fox 6 заметили светящуюся "стаю" НЛО

Жители города Милуоки, которые смотрели утреннее шоу на Fox 6, заметили в небе загадочных "светлячков". Один из ведущих шоу предположил, что данные объекты могли оказаться фейерверками или даже пришельцами.

В Сети стали распространять отрывок из утреннего телешоу на Fox 6, где удалось заметить в небе какие-то странные светящиеся объекты, которые передвигались со средней скоростью. Пользователи сразу же стали делиться предположениями, что же это могло быть.

Некоторые оказались удивлены тем фактом, что нигде в новостях еще не объявили, что над Милуоки ранним утром пролетела "стайка" НЛО. Другие попытались найти рациональное объяснение и отметили, что светящиеся огоньки являются всего лишь салютом.

Высказали свое мнение и эксперты команды UFO of Interest, которая занимается выявлением мистификации, связанной с сообщениями о пришельцами. Специалисты отметили, что телезрители приняли за пришельцев стаю чаек, от которой просто отражался свет. Это им удалось понять после того, как птиц сфотографировали с другого ракурса.