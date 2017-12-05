Геологи нашли место, где в следующий раз произойдет переворот полюсов

Геологи из Нью-Йорка, которые работают при университете Рочестера, обнаружили место, где, по их предположению, в следующий раз произойдет переворот полюсов. Изучая, как часто в определенных точках Земли происходили колебания силы ее магнитного поля, они пришли к выводу, что эта точка находится в Африке.

Научное издание Geophysical Research Letters сообщает о выводах геологов из США, которые они сделали после исследования колебаний силы магнитного поля Земли. Согласно информации, которую оно предоставляет, они смогли предсказать, в каком месте планеты в следующий раз произойдет переворот полюсов.

Исследуя, с какой частотой в определенных точках мира происходили подобные колебания, они резюмировали, что на территории Южно-Африканской республики есть место, на котором несколько раз фиксировались необычные явления. Геологи стали тщательнее исследовать эту территорию, делая анализ глины разных слоев земли при раскопках. Так они поняли, что это действительно весьма необычная точка планеты и именно здесь, скорее всего, произойдет первый переворот полюсов.