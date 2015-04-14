Ученые Ростова создали первый в мире прибор, передающий гигабайты данных сквозь стены

Ростовским ученым удалось самыми первыми в мире создать специальное устройство, которое обладает способностью на большой скорости передавать гигабайты информации сквозь стены. Об этом сообщается в Фонде перспективных исследований.

Как стало известно, основой данного устройства считаются элементы антенно-фидерного тракта, которые способны позволить освоение терагерцевый диапазон частот. Именно это позволило специалистам создать систему информации, которая обладает высокой скоростью пропуска и достигает несколько десятков гигабайт в одну секунду.

Как сообщают ученые, ранее высокая скорость передачи данных была доступна только в оптических каналах связи, однако терагерцевые волны могут проникать через, казалось бы, непроницаемые препятствия, например, стены. Благодаря данной разработке, возможности их использования существенно расширились, и появилась возможность передавать гигабайты данный даже через стены.

Стоит отметить, что такой диапазон чаще всего используется в каналах связи между спутниками, а также во время организации беспроводной связи дата-центров.