В США генетики составили самое большое генеалогическое древо из 13 млн человек

Американские генетики объединили 13 миллионов человек в одно генеалогическое древо. Помимо родственной связи большого количества человек ученые выяснили, кто чаще всего переезжает и как на старение влияет генетика.

Для создания генеалогических древ ученые использовали базу данных, которая насчитывает 86 миллионов человек. Проанализировав данные, генетики составили 5 генеалогических линий, сама большая из которых включила в себя 13 миллионов человек.

В самое большое генеалогическое древо попали 11 поколений людей, которые жили с 1650 по 2000 годы. Большинство людей из рекордной по своим размерам линии родственных связей являются жителями Северной Америки и европейских стран.

Генетикам удалось выявить, что чаще всего меняли свое место жительство женщины. Мужчины, однако, если и переезжали, то выбирали новое жилье гораздо дальше, чем уезжали женщины. Во многих случаях представители мужского пола выбирали для переезда другие страны.

Также установлено, что на поиск партнера влияли факторы транспортного развития. До 1800-х годов радиус поиска пары составлял 8 километров. А к 1950 году поиск партнера расширился на 100 километров.

Генетикам удалось выявить еще и факторы старения. Оказалось, что на старение генетика влияет на так сильно, как полагали ранее. Генетические факторы влияют на старение лишь на 16%, все остальные факторы заключаются в образе жизни и среды, где проживал человек.