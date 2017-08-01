Ученые: Сильный стресс может оказаться заразным

Канадские ученые сделали вывод, что сильный стресс может оказаться заразным. Это им помогло понять испытание на лабораторных мышах.

Специалисты разделили мышей на две группы, одна из которых находилась в довольно спокойной обстановке, а другая в постоянном состоянии стресса. Через некоторое время ученые запустили мышь, испытывающую стресс, к тем, кто постоянно пребывал в состоянии спокойствия. Оказалось, что мыши обладают способностью передавать собратьям стрессовые сигналы, или как их еще называют феромоны, от чего и подопытные в первой группе начали испытывать сильный стресс.

Ученые пришли к выводу, что подобное может происходить и с людьми, сильный стресс от одного человека постепенно передается другому. Нормальным специалисты это не считают, так как состояние постоянного стресса существенно влияет на изменения в головном мозге совсем не в положительную сторону.