Ученые: Жизнь человека на других планетах будет дольше, чем на Земле

Ученые в ходе проведенного анализа сделали вывод, что жизнь среднестатистического человека на других планетах, например на Марсе или Луне, будет гораздо продолжительнее, чем на Земле. Специалисты считают, что в иных условиях жизни каждый второй колонист сможет отметить 100-летний юбилей.

В связи с тем, что человечество заинтересовано в колонизации Марса и Луны, исследователи решили узнать, какой же будет жизнь человека на других планетах. Ученые полагают, что в связи с развитой экологией и медициной на этих планетах, жизнь человека станет куда продолжительней, чем на Земле. В настоящий момент средняя продолжительной жизни на Голубой планете составляет около 71 года, в то время как на Марсе и Луне она может быть от 100 лет и выше.

В то же время специалисты утверждают, что торопиться с переселением на другие планеты пока не стоит, так как существует еще ряд нерешенных проблем. Так, например, исследователи смогут в будущем решить проблему с кислородом, поиском пищи и защитой от радиации, однако что делать с неприспособленностью к иным условиям жизни человеческого организма и низкой гравитацией ученые пока не знают.