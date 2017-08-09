Ученые: Мозг способен спасти организм от переохлаждения

Ученым удалось выяснить, что при низких температурах мозг человека способен защитить организм от переохлаждения. Такой вывод сделали специалисты из Медицинской школы Уэйна в Мичигане, проведя эксперименты на "Ледяном человеке" Виме Хофе.

Как стало известно ученым, во время пребывания человека в условиях низких температур, его мозг срабатывает таким образом, что все негативные последствия от переохлаждения организма исчезают. Так, для своего эксперимента специалисты пригласили 58-летнего голландца Вима Хофа, который известен как "Ледяной человек".

На его тело надели специальный костюм с тоненькими трубками, через которые пропускали воду определенной температуры. Именно при таких условиях его тело охлаждалось до состояния легкой гипотермии. Помимо этого, специалисты решили использовать радиоактивные препараты, чтобы посмотреть, как работает нервная система. После этого, полученные при помощи "Ледяного человека" данные ученые сравнили с информацией о других людях, которые прошли точно такое же испытание.

Результаты показали, что в то время, когда человек находится под воздействием низких температур, его мозг активизируется, благодаря чему начинает активно работать нервная система и межреберная мышца поглощает глюкозу. При помощи "Ледяного человека", исследователи пришли к выводу, что мозг способен избавить человеческий организм от негативных последствий переохлаждения.