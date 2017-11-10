Роботы смогут изготовлять детали для самодельной мебели‍

Роботы смогут самостоятельно изготовлять детали для самодельной мебели. Подобного прорыва удалось добиться экспертам Массачусетского института технологий.

Американским инженерам удалось настроить роботов для того, чтобы они самостоятельно создавали элементы мебели без вмешательства человека. Сам процесс состоит из нескольких этапов. Сначала пользователь останавливает свой выбор на определенном макете мебели, вслед за чем роботы изготовляют необходимые детали для полноценного создания элемента. Человеку остается лишь собрать их и наслаждаться новым приобретением.

Посредством изобретения инженеров из университета в Массачусетсе собрать определенную мебель, будь то кровать или диван, сможе даже хрупкая женщина, поскольку ей не придется возиться с изготовлением деталей.

Кроме того, эксперты предусмотрели тот факт, что аппетит у пользователей может быть весьма непрактичным, потому в функционал роботов включена программа оценки степени нагрузки на материалы, таким образом создавая прочную деталь.