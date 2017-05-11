Ученые нашли бюджетный способ превращать воздух в спирт

Ученые из США нашли бюджетный способ превращать воздух в спирт, методе применяется графен. Химикам удалось создать новый катализатор, позволяющий расщепить углекислый газ и делать «заготовки» для производства спирта.

Элай Ставицки и его ученые-коллеги из Национальной лаборатории в Букхевене сообщили, что им удалось разработать метод превращения СО2 в спирты и биотоплива. Ранее такой способ найти не удавалось, так как исследования всегда заканчивались проблемами.

В разработке метода ученые применили графен, который сейчас активно используется в новых экспериментах и показывает весьма впечатляющие возможности. Графен представляет собой плоский двухмерный материал, которые состоит из атомов углерода, напоминающих по своему виду пчелиные соты.

Такие «соты» выступили в опыте «клетками» для никеля. Они не давали атомам вещества приближаться друг-к-другу и становиться наночастицами. Такие частицы могли бы свести весь опыт «на нет», так как не способствовали расщеплению СО2. Графен также помог увеличить активность металла, что сказалось на эффективности его работы.

Сейчас опыт создания спирта из воздуха продолжает изучаться. Ученые планируют найти метод производства листов с никелированным графеном, чтобы распространить их в масштабах крупного производства. В удачном исходе эксперимента химики смогут вывести данные метод «на поток» и создать индустрию по переработке атмосферного СО2 в спирт.