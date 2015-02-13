Ученые: серые дельфины склонны планировать каждое свое погружение

Ученые экспериментальным путем смогли доказать, что серые дельфины тщательно планируют каждое свое погружение. Это они делают для минимизации времени нахождения под водой.

Науке известно, что серые дельфины являются млекопитающими, причем не самыми примитивными среди этого класса. Однако недавно группа ученых из США и Великобритании установила, что каждый раз перед погружением в воду для поиска пищи дельфины планируют свои действия. Подобная привычка связана с необходимостью сократить время пребывания под водой, поскольку в связи с отсутствием жабр оно весьма ограничено.

Таким образом, исследующие поведение дельфинов биологи установили на них датчики, а на дно океана поместили специальных роботов, функция которых была отслеживать эхолокацию этих млекопитающих.

Вследствие, удалось выяснить, что при погружении дельфин использует эхолокацию для определения себя в пространстве, а также для поиска добычи. Притом, даже при выныривании они пользуются этой особенностью. Данные, установленные учеными, дают повод утверждать, что дельфины используют собственный опыт при погружении в воду.