Американские хирурги: Из-за селфи люди думают, что у них увеличивается нос

Американские хирурги из Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons заявили, что из-за селфи многим людям кажется, что у них большие носы. Размер визуально увеличивается примерно на 30 процентов.

По словам ведущего автора исследования, пластического хирурга Бориса Пашховера, к нему часто обращались пациенты, прося уменьшить нос, потому что им показалось, что он внезапно вырос. С такой проблемой к нему и его коллегам приходило больше половины пациентов за прошлый год, по сравнению с 13 процентами в 2016.

Эксперт поясняет, что дело не в реальном увеличении носа. Просто камера сильно искажает восприятие внешности, особенно если делать селфи, держа смартфон близко к лицу. Предел составляет примерно 30 сантиметров. Если снимать с расстояния метра в полтора, то никаких визуальных искажений не будет, как сообщает «Версия.Инфо».