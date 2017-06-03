Ученые: женщины с болезнью Альцгеймера теряют навыки общения быстрей мужчин

Женщины больные Альцгеймером быстрее мужчин теряют навыки вербальной коммуникации. Данное заявление сделали ученые Университета Шартфордшира на основе своих исследований.

Ученые на протяжении нескольких лет наблюдали за воздействием болезни Альцгеймера на представителей обоих полов. Они пришли к выводу, что женщины сильней утрачивают когнитивные навыки, такие как вербальная и визуальное восприятие и память, чем мужчины, находящиеся на той же стадии болезни.

Так же были опубликованы и данные о том, что может замедлить развитие заболевания. На женщин благоприятно влияют замужество и отказ от употребления алкоголя. Для мужчин же полезным окажется содержание домашних животных и физические упражнения. Есть и факторы, которые помогают обоим полам: решение головоломок и кроссвордов, высокий уровень образования.

Исследователи рассказали, что уровень половых гормонов у женщин в крови имеет непосредственное отношение к развитию болезни: чем меньше уровень эстрогена, тем быстрее происходит утрата когнитивных навыков. Они полагают, что для мужчин защитным фактором является более длительное нахождение на работе.